Группа «О’Кей» прекращает листинг на Лондонской бирже

Люксембургская O’KEY Group во вторник, 18 июня, прекратила листинг своих глобальных депозитарных расписок (GDR) на основном рынке Лондонской фондовой биржи (LSE) с 8.00 по лондонскому времени. Об этом сообщила пресс-служба группы.

Отмечается, что листинг был отменен по поданному обращению. Бумаги компании продолжат торговаться на Международной бирже Астаны (AIX) и Московской бирже. Программа GDR продолжает действовать.

В ноябре 2023 года ритейлер «О`Кей» получил первичный листинг своих GDR на Московской бирже. В марте 2023 года «О`Кей» получила вторичный листинг GDR на Международной бирже Астаны.

Первичное публичное размещение акций группы (IPO) ритейлера прошло в 2010 году на LSE.