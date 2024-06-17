ВТБ откроет свой филиал в Симферополе

Банк ВТБ откроет филиал в Симферополе, сообщили ТАСС в пресс-службе ВТБ.

Наблюдательный совет банка ранее рассмотрел вопрос открытия филиала ВТБ, следует из сообщения кредитной организации. При этом в сообщении не указано, где именно будет открыт филиал.

"Речь про открытие филиала ВТБ в Симферополе, что связано со стартовавшим процессом интеграции РНКБ в ВТБ", - сказали ТАСС в пресс-службе банка.



В начале июня стало известно, что офисная сеть крымского банка РНКБ перейдет под бренд ВТБ в 2025 году. Позднее первый заместитель президента - председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов в кулуарах ПМЭФ сообщил, что точных подсчетов экономического эффекта от вхождения РНКБ в банк ВТБ пока нет, так как решение было принято недавно.