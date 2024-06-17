Бизнес американского производителя техники в России купил фонд предпринимателя Армении

Российский бизнес американского производителя строительной техники Caterpillar купила компания, подконтрольная фонду армянского предпринимателя Давида Амаряна, Balchug Capital. Об этом со ссылкой на данные ЕГРЮЛ пишет «Интерфакс».

Речь идет о приобретении активов иностранной фирмы в РФ, включая завод спецтехники в городе Тосно (ООО «Катерпиллар Тосно», Ленинградская область) и московское ООО «Катерпиллар Файненшнл». По данным реестра, сделка завершилась 14 июня, когда контроль над дочерними структурами перешел к ООО «ПСК — Новые решения» — основным собственником этой организации (с долей 99 процентов) является ЗАО «Балчуг Капитал».

Еще одним процентом компании владеет Артем Орусь, который ранее в этом месяце стал генеральным директором «ПСК — Новые решения». Ранее эту должность занимал Кирилл Полишкин, контролировавший до этого 99 процентов компании через ООО «Ромуальд».