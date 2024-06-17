ЦБ отозвал лицензию у «Автоградбанка» за нарушение законов

Банк России принял решение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у Автоградбанка из Татарстана. Соответствующей информацией он поделился на своем сайте.

Кредитная организация находилась на 218-м месте в банковской системе. Отзыв лицензии обусловлен нарушением банком законов, которые регулируют банковскую деятельность, и нормативных актов регулятора. Кроме того, банком не соблюдались требования законодательства в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

Отмечается, что деятельность АО «Автоградбанк» «характеризовалась неэффективностью бизнес-модели, сокращением и ухудшением качества активов». Ситуация повлекла за собой регулярные убытки и снижение размера собственных средств, указал ЦБ.

Ранее Центробанк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка «Стрела». В ЦБ отметили, что банк занимал 321 место в банковской системе России по величине активов. Как выяснилось, он нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты ЦБ. Из-за этого ЦБ не раз применял меры к банку в течение последнего года.