Xiaomi уволила двух ключевых руководителей за взятки

Китайская технологическая компания Xiaomi продемонстрировала свою твердую позицию в отношении борьбы с коррупцией, уволив двух ключевых фигур в своем международном бизнесе. Об этом сообщает издание GizmoChina.

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По данным GizmoChina, Чэнь Бинсюй, бывший генеральный менеджер латиноамериканского региона, был уличен в получении взяток, дорогих подарков и участии в роскошных развлечениях, финансируемых деловыми партнерами. Другой топ-менеджер, Оуэн, бывший генеральный менеджер направления Западной Европы, был обвинен в сфальсифицированных сделках по аутсорсингу, которые включали значительные финансовые инвестиции.

В результате расследования Чэнь Бинсюй был уволен, лишен опционов на акции и, как сообщается, должен компенсировать компании финансовые потери. В случае с Оуэном, компания не только уволила его, но также возбудила против него уголовное судебное разбирательство.

Несмотря на эти инциденты, Xiaomi продолжает успешно развивать свой бизнес на международном уровне. Например, согласно данным Canalys, в первом квартале 2024 года компания поставляла 5,3 млн устройств на рынок Латинской Америки, занимая 15,3% рынка в регионе.

Таким образом, Xiaomi подчеркивает свою приверженность этическим нормам и нетерпимость к любой форме коррупции и злоупотреблений, даже если это касается ключевых фигур в своей организации.