Россия восстановила железнодорожное сообщение Армении

Российские железнодорожники помогли восстановить железнодорожное сообщение Армении, отремонтировали участок дороги Айрум – Санаин, пишет пресс-служба правительства РФ в Telegram-канале.

В кабмине отметили, что благодаря опережающему темпу работ, которые велись в круглосуточном режиме, открыть движение удалось на неделю раньше, чем планировалось.

Вице-премьер Алексей Оверчук уточнил, что Россия пришла на помощь народу Армении и в рекордно короткие сроки восстановила разрушенное стихией железнодорожное сообщение с Грузией.

По его данным, железная дорога связывает республику с внешним миром и является основным каналом доставки жизненно важных грузов в страну.

Оверчук пояснил, что финансирование восстановительных работ «было осуществлено Российской Федерацией по решению руководства страны».