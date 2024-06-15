Euroclear приостановил разблокировку активов россиян из–за санкций США

Бельгийский депозитарий Euroclear приостановил разблокировку активов, имеющих отношение к Национальному расчетному депозитарию (НРД) России. Причиной стали антироссийские санкции со стороны США. Соответствующее письмо Euroclear разослал своим клиентам, сообщает РБК.

В письме отмечается, что сейчас Euroclear анализирует влияние американских санкций против НРД на свою деятельность.

«До дальнейшего уведомления процессы обслуживания активов с участием НРД прямо или косвенно приостановлены», — сказано в послании.



Подлинность письма подтвердили исполнительный директор Mind Money (бывший «Церих») Юлия Хандошко и партнер BGP Litigation Серпгей Гландин.

Таким образом, приостановлено исполнение лицензий на разблокировку активов, которые ранее получили инвесторы из РФ.

В письме клиентам говорится, что на этой неделе Минфин США (OFAC) ввел санкции в отношении Московской биржи и НРД.

Это «подразумевает немедленное замораживание активов» НРД. Также существуют риски наложения вторичных санкций в отношении лиц, которые «оказывают содействие подсанкционным российским компаниям и физическим лицам».