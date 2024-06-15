SMIC поднялась на третье место мирового рынка литейных производителей

Согласно последнему отчету TrendForce, в 1 квартале 2024 года выручка 10 крупнейших мировых литейных компаний снизилась на 4,3% по сравнению с предыдущим кварталом и составила 29,2 млрд долларов. Правда, у некоторых компаний есть хорошие результаты.

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TSMC сохранила лидирующие позиции с доходом в 18,85 млрд долларов, что на 4,1% меньше, чем в предыдущем квартале. Ожидается, что высокий спрос на ИИ-системы и предстоящий запуск продуктов Apple обеспечат рост для компании во II квартале 2024 года.

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Выручка Samsung Foundry снизилась на 7,2% до 3,36 млрд долларов из-за снижения продаж смартфонов и проблем с загрузкой мощностей на передовых узлах. Тем временем SMIC поднялась на третье место, увеличив выручку на 4,3% по сравнению с предыдущим кварталом до 1,75 млрд долларов, что было обусловлено локализацией производства и спросом на потребительскую электронику.