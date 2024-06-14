Варламов оставил кофейный бизнес в России

Иноагент Илья Варламов прекратил заниматься кофейным бизнесом в России. Он покинул состав учредителей компании, занимающейся продажей дрип-пакетов. Теперь фирма полностью принадлежит его бывшему сокамернику по южносуданским застенкам.

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Варламов открыл компанию «1984» вместе со своим партнером Вадимом Гинзбургом три года назад. Несмотря на СВО и санкции, фирма приносила доход. В 2022 году прибыль составила 1,4 миллиона рублей, а в 2023 году — 1,6 миллиона рублей.

Однако 13 июня имя Варламова пропало из учредительных документов, следует из данных «СПАРК-Интерфакс». При этом сайт компании, указанный в старых публикациях Варламова, также не работает.

Теперь полноправным собственником компании «1984» выступает Вадим Гинзбург. В 2021 году этот предприниматель был задержан в Южном Судане местными силовиками. Вместе с ним были Илья и Людмила Варламовы, а также Иван Боганцев и Петр Верзилов (признан Минюстом иноагентом, в России заочно приговорен к восьми годам и четырем месяцам колонии по делу о фейках о ВС РФ). При поддержке МИД РФ россиян тогда удалось вызволить из Южного Судана.

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