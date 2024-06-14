СберСеллер стал дважды лидером в рейтинге технологий и систем автоматизаций Technology Index

Эксперты российского рекламного рынка высоко оценили качество продуктов и услуг сейлз-хауса

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СберСеллер, сейлз-хаус для реализации рекламного инвентаря компаний и партнеров группы Сбер, занял первые места сразу в двух категориях рейтинга Technology Index 2024 от AdIndex.

СберСеллер стал абсолютным лидером в разделах «Знание» и «Сотрудничество» сегмента Premium Networks, опередив таких конкурентов, как VK и Digital Alliance. Сейлз-хаус также вошёл в топ-5 интегрального рейтинга, учитывающего долю рынка, качество продукта и оказываемого сервиса.

Наталья Дмитриева, генеральный директор СберСеллера:

«Лидерство в рейтинге Technology Index отражает нашу приверженность современным технологиям и предоставлению высококачественных промопродуктов. Мы решили отказаться от понятия "рекламный инвентарь" и сосредоточиться на создании уникальных решений, которые максимально соответствуют потребностям клиентов. Наша цель — не просто оставаться в авангарде индустрии, но и формировать её будущее, предлагая инновационные и эффективные инструменты для достижения бизнес-целей партнеров СберСеллера».



Сейлз-хаус активно развивает технологии и интегрирует современные решения, такие как использование искусственного интеллекта и машинного обучения для улучшения таргетинга и персонализации рекламных сообщений. Это позволяет СберСеллеру предоставлять клиентам высококачественные и эффективные рекламные продукты.

Technology Index 2024 основан на собственном исследовании AdIndex, которое охватывает 522 эксперта из 261 компании и оценивает платформы по трем критериям: узнаваемость бренда, качество продуктов и доля рынка.