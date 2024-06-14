Rambler&Co получил награды за имиджевый экологический проект

Медиахолдинг креативно познакомил горожан с современными практиками заботы о городской среде.

13 июня 2024 года в Завидове подвели итоги конкурсов «Лучшие социальные проекты России» и «Лучшие ESG-проекты России». Кейс «Медиачайная Rambler&Co» крупнейшего медиахолдинга России победил в номинациях «Социально ответственные СМИ» и «Ответственное потребление и производство. Рациональное природопользование» соответственно.

Медиачайная Rambler&Co «открылась» на два дня в «Лужниках» в рамках Дня города Москвы и Московского урбанистического форума (МУФ-2023). В креативном поп-ап пространстве с утра и до позднего вечера посетителям рассказывали о медиахолдинге и раздавали авторский чай со вкусом девяти СМИ Rambler&Co – «Ленты.ру», «Газеты.Ru», портала «Рамблер», «Чемпионата», «Секрета фирмы», «Мосленты», Ferra.ru, Motor.ru, Quto.ru. Медиачайная встречала слоганом «Горячие новости на любой вкус!», а провожала съедобными стаканчиками с авторскими напитками и биоразлагаемыми этикетками от чая с семенами луговых цветов. Медиахолдинг показал гостям большого городского мероприятия, что для устойчивого развития мегаполиса ключевое – это популяризация ответственного образ жизни и забота об экологии. Всего через медиачайную за два дня прошло более 30 тысяч гостей Дня города.

© Пресс-служба Rambler&Co

© Пресс-служба Rambler&Co

Виктория Джигкаева, директор по внешним коммуникациям Rambler&Co: «СМИ нашего медиахолдинга тематически покрывают все ключевые интересы читателей – новости и картина дня, спорт, технологии и гаджеты, экология и социальные инициативы, лайфстайл, авто, развлечения. Каждый находит то, что ему важно в данный момент. И это разнообразие на "любой вкус" мы решили показать с помощью авторских вкусов чая, которые подобрали для каждого нашего СМИ. Однако в современном городском пространстве, считаю, любая активность должна учитывать принципы устойчивого развития, и Rambler&Co их разделяет. Наша Медиачайная встречала гостей вкусным горячим чаем в съедобных стаканчиках. Этикетки чайных пакетиков были биоразлагаемые, а также содержали семена красивых полевых цветов, которые можно было забрать с собой и прорастить».

«Лучшие социальные проекты России» и «Лучшие ESG-проекты России» — это ежегодные события, направленные на поддержку общественных инициатив в области экологического, социального и корпоративного управления, а также создания условий для устойчивого развития.