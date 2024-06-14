Назван лидер рейтинга самых дорогих брендов мира
Компания Apple в 2024 году заняла первую строчку в рейтинге самых дорогих брендов мира. До этого она возглавляла его два раза подряд, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ежегодный отчет BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands.
При этом бренд Apple стал первой маркой, стоимость которой составила более $1 трлн. За год она продемонстрировала рост на 15%, почти до $1,016 трлн. В рейтинге также оказались бренд Google (холдинг Alphabet Inc.), цена которого поднялась на 30% (до $753,5 млрд), Microsoft - на 42% (до $712,9 млрд), Amazon - на 23% (до $576,6 млрд) и McDonald's - на 16% (до $221,9 млрд). Эти компании и ранее попадали в данный рейтинг.
Наиболее существенный рост цены – у бренда Nvidia. Так, стоимость повысилась в 2,8 раза, до $201,8 млрд. В итоге бренд смог подняться в рейтинге сразу на 18 позиций - до шестого места.
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