Эксперт объяснил регистрацию компанией Coca-Cola товарных знаков в РФ

Председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов в разговоре с Рамблером прокомментировал регистрацию компанией Coca-Cola товарных знаков в России.

Ушедший с российского рынка производитель напитков The Coca-Cola Company в апреле подал в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) заявки на регистрацию 8 товарных знаков в России. Об этом ранее сообщили «Ведомости» со ссылкой на данные ведомства. Как пишет газета, товарные знаки относятся к 32 и 33 классам Международной классификации товаров и услуг - для безалкогольных и алкогольных напитков, газированной воды и др. Компания хочет зарегистрировать по этой классификации бренды Sprite, Power Ade, Fanta и другие.

По словам Павлова, действия Coca-Cola говорят «не столько о немедленном возвращении компании в Россию, сколько о ее стремлении полностью сохранить контроль над своими брендами».

Сейчас мы видим, что продукция Coca-Cola под привычными для потребителей брендами активно реализуется в России через различные каналы, в том числе через маркетплейсы или сайты объявлений. И здесь речь может идти как о ввозе данной продукции из близлежащих стран, откуда Coca-Cola не уходила, так и о подделках, которые также могут попадать на подобные площадки. В подобных условиях Coca-Cola, пользуясь своим правом, с одной стороны, оставляет за собой возможность для возвращения в РФ в любой момент, а, с другой стороны, сохраняет за собой инструмент контроля. Если в РФ ввезут продукцию компании без ее согласия, то у нее будет широкий спектр полномочий, чтобы при необходимости пресечь ее реализацию. Олег Павлов Глава общественной организации по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива"

В настоящее время намерения компании Coca-Cola вернуться к самостоятельной работе на российском рынке не просматривается, подчеркнул специалист.

«Регистрация товарных знаков – это, скорее, юридическая и бизнес-стратегия, нежели шаг к возвращению. Те факторы, которые послужили основанием для ухода компании с рынка, сохраняются. Международная политическая обстановка не становится проще, и в этих условиях ожидать возвращения компании Coca-Cola и других крупных брендов на российский рынок не стоит», - отметил собеседник.



После ухода Coca-Cola из страны российские потребители перешли на отечественные газированные напитки, добавил эксперт, напомнив вместе с тем, что на бывших заводах компании продолжают выпускать продукцию под торговой маркой «Добрый».

«Этот бренд занял значительную долю рынка, согласно недавним исследованиям, он входит в число топовых. Кроме того, значительно укрепила свои позиции «Черноголовка», однако окно возможностей [для других производителей газированных напитков] в целом сохраняется», - заключил эксперт.



В октябре прошлого года сообщалось, что бренду «Добрый» удалось обогнать марку Coca-Cola по продажам в России.