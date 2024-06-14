ФАС оштрафовала «Яндекс» за ненадлежащую рекламу

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала компанию «Яндекс» за размещение рекламы услуг по написанию курсовых и дипломных работ. Об этом говорится на сайте ведомства. Российская газета

«Ранее в службу поступило заявление гражданина с жалобой на рекламу организации Work 5, которая предоставляла услуги по написанию рефератов, курсовых и дипломных работ. Реклама распространялась в поисковой системе «Яндекс». ФАС России признала рекламу ненадлежащей и оштрафовала ООО «Яндекс» в соответствии с КоАП РФ», — сообщили в пресс-службе ведомства. Говорит Москва

ФАС напоминает, что размещение рекламы подобных услуг запрещено законодательно. В связи с этим в ведомстве признали данную рекламу ненадлежащей и оштрафовали поисковую службу в соответствии с КоАП РФ. Сумма наложенного на «Яндекс» штрафа не называется. Парламентская газета