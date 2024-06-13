Банк России отменил утренние торги на Мосбирже

Банк России принял решение не проводить торговые сессии до 9:50 по московскому времени на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, а также на срочном рынке ПАО Московская Биржа, пишет пресс-служба регулятора на официальном сайте.

В ЦБ подчеркнули, что такой порядок проведения сессий действует «с 14 июня 2024 года и до отмены данного решения».

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Ранее в Банке России сообщили о принятии решения о приостановке с 13 июня торгов гонконгским долларом.

Кроме того, пресс-служба ЦБ сообщила, что регулятор с 13 июня 2024 года будет устанавливать официальные курсы доллара США и евро к российскому рублю на основе данных отчетности кредитных организаций по результатам заключенных межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке.