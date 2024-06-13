Продукция «Башнефти» победила в конкурсе «Лучшие товары Башкортостана»

Десять продуктов нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплекса «Башнефть», который входит в структуру «Роснефти», победили в конкурсе «Лучшие товары Башкортостана». Об этом сообщается на сайте компании.

Отмечается, что диплом победителя получили композиции полиэтилена для кабельной промышленности. Как уточнили в компании, их выпускает нефтехимический завод «Башнефти» — «Уфаоргсинтез».

«От полиэтилена базовых марок их отличают специальные стабилизаторы и другие качественные добавки, которые позволяют использовать эти композиции при производстве изоляции, оболочек и защитных покровов проводов и кабелей», — говорится в сообщении.



Кроме того, такой полиэтилен имеет устойчивость к термоокислительному старению при переработке и эксплуатации, а также к фотоокислительному старению.

Также лучшими товарам «Уфаоргсинтеза» назвали технический изопропилбензол, бутилен-бутадиеновая фракцию, а также высокооктановый компонент автомобильных бензинов и газ топливный для Уфимской ТЭЦ-3.

Помимо этого, в ходе конкурса были отмечены и другие нефтеперерабатывающие активы «Башнефти». Например, различные виды дизельного топлива, бутан-бутиленовая фракция и мазут производства «Башнефть-УНПЗ». При этом высокую оценку получила техническая сера, выпускаемая заводом «Башнефть-Уфанефтехим», а также топливо производства «Башнефть-Новойл».

Напомним, конкурс «Лучшие товары Башкортостана» является регионального этапа всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России».