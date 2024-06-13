Акционеры Tesla поддержали выплату рекордной компенсации Илону Маску

Акционеры американского автопроизводителя Tesla проголосовали за выплату генеральному директору компании Илону Маску рекордного компенсационного пакета в размере 56 миллиардов долларов. Об этом предприниматель сообщил в социальной сети X (ранее Twitter).

Кроме вопроса о выплате руководителю акционерам предлагалось также высказать свое мнению по поводу переноса юридической регистрации Tesla из штата Дэлавера в Техас.

«Оба решения акционеров набирают значительное большинство. Спасибо вам за поддержку», — написал Маск.



Официальные результаты голосования будут объявлены вечером 13 июня.

Илон Маск отказался от зарплаты в Tesla еще в 2018 году, привязав свое вознаграждение к достижению компанией ключевых показателей — превышение капитализации в 650 миллиардов долларов за 10 лет, что удалось сделать фирме. Однако в начале 2024 года суд штата Делавэр аннулировал решение акционеров о выплате Маску огромных бонусов, посчитав сумму несправедливо завешенной.

Голосование не означает автоматическую выплату, отмечают юристы.

«Даже если акционеры одобрят старый пакет компенсация, неясно, признает ли суд штата Делавэр это голосование действительным», — сказал профессор права Калифорнийского университета в Беркли Адам Бадави, его цитирует Reuters.



Ранее Bloomberg сообщал, что проблемы в принадлежащей миллиардеру Илону Маску компании Tesla угрожают стабильности и других его предприятий. Как отмечает агентство, в компании по производству автомобилей «царит беспорядок», не прекращаются увольнения, а также расшатан моральный дух сотрудников. Помимо этого, падают акции компании, продажи не растут — некоторые инвесторы полагают, что во главе фирмы стоит «рассеянный руководитель», сообщает Bloomberg.