В Сбере рассказали о влиянии новых ограничений США на работу компании

Введенные ограничения США на работу Сбера в России не повлияют, для зарубежных подразделений также принципиальных изменений не будет, сообщила пресс-служба банка.

Ранее сегодня США расширили санкции в отношении РФ, в частности под них отдельно попали зарубежные офисы российских банков, а также Московская биржа.

"На работу "Сбера" в России новые введенные ограничения не повлияют. В работе наших зарубежных подразделений также принципиальных изменений не будет, так как они являются неотъемлемой частью группы "Сбера", и на них ранее и так распространялись санкционные ограничения", - отметили в банке.



В "Сбере" добавили, что валютно-обменные операции клиенты по-прежнему могут осуществлять в привычном режиме онлайн и в офисах банка.