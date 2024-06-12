Бакальчук рассказала о своем подходе к деньгам

Генеральный директор торговой площадки «Wildberries» Татьяна Бакальчук, уже второй год подряд признается самой богатой женщиной страны. Ее состояние оценивается в семь миллиардов долларов. Однако она старается не тратить деньги бездумно, а подходить к этому вопросу рационально.

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— Меня троллят: «Вы что экономом летаете?» Ну да, летаю. А что такого? Я не аскет и, если нужно лететь, условно, девять часов, конечно, возьму «бизнес», но по возможности возьму «бизнес» за мили, потому что много летаю, — цитирует Бакальчук Starhit.



Она отметила, что для нее деньги прежде всего показатель успешности компании. Сейчас Бакальчук продолжает строит перед собой амбициозные планы. Она уверена, что «Wildberries» когда-нибудь станет мировым брендом.

Бакальчук на Петербургском международном экономическом форуме рассказала, что ее сервис пользуется большой популярностью, поэтому суммы выкупа отдельных людей могут преодолевать отметку в миллион рублей.

Эксперт напомнил, что всегда нужно проверять товар при получении, заказанный на маркетплейсе,