Немецкая компания расторгла долгосрочные контракты с «Газпромом»

Германский энергоконцерн Uniper объявил о расторжении долгосрочного газового контракта с "Газпром экспортом" после получения соответствующего разрешения со стороны арбитража в Стокгольме, говорится в сообщении компании.

"Uniper приняла решение расторгнуть свои долгосрочные контракты на поставку российского газа и, таким образом, юридически прекратила долгосрочные отношения по поставкам газа с российской государственной компанией "Газпром экспорт". Это решение стало возможным после того, как арбитражный суд 7 июня предоставил Uniper право расторгнуть контракты и присудил ей компенсацию в размере более €13 млрд за объемы газа, которые "Газпром экспорт" не поставлял с середины 2022 года", - сказано в сообщении.



До этого момента долгосрочные контракты на поставку газа между двумя компаниями продолжали бы действовать до середины 2030-х годов.