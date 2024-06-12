Япония хочет ввести санкции против компаний из КНР за поставки РФ

Япония собирается включить в санкционные списки компании из КНР за поставки в Россию материалов и комплектующих двойного назначения.

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Об этом сообщает NHK.

Япония ввела санкции в отношении России

По данным телеканала, речь идёт о поставках нитроцеллюлозы.

Эти санкции могут стать первыми со стороны Японии, введёнными против Китая из-за конфликта на Украине.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Запад будет вводить санкции против компаний из КНР за сотрудничество с Россией.