Российская водка заняла первое место по росту продаж в мире

Российские бренды водки в 2023 году показали самые быстрые темпы роста продаж на мировом рынке. Об этом пишет РБК со ссылкой на отчет Drinks International.

По данным портала, лидером по росту продаж стала водка «Белая березка» от «Алкогольной сибирской группы» (АСГ) — прирост год к году составил 53,8%, до 2 млн девятилитровых коробов (стандартная международная единица измерения).

Водка «Царская» (за рубежом — Imperial) от группы Ladoga нарастила продажи на 43,8%, до 2,3 млн девятилитровых коробов. Также значительно выросли продажи «Хаски», «Зеленой марки», «Талки», «Архангельской».

Для многих российских брендов показатели 2023 года стали рекордными, отметили журналисты.

Вместе с тем, было зафиксировано падение продаж у многих крупных зарубежных водочных марок. Так, продажи водки Smirnoff компании Diageo упали на 7,1%, до 26 млн коробов, Absolut от Pernod Ricard — на 8,5%, до 11,9 млн коробов.

На фоне санкций со стороны западных стран, уточнили эксперты, Россия переориентировала экспортные поставки. Основными покупателями стали Индия, Китай, страны Ближнего Востока.