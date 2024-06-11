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Российская водка заняла первое место по росту продаж в мире

Российские бренды водки в 2023 году показали самые быстрые темпы роста продаж на мировом рынке. Об этом пишет РБК со ссылкой на отчет Drinks International.

Российская водка заняла первое место по росту продаж в мире
© РИА Новости

По данным портала, лидером по росту продаж стала водка «Белая березка» от «Алкогольной сибирской группы» (АСГ) — прирост год к году составил 53,8%, до 2 млн девятилитровых коробов (стандартная международная единица измерения).

Водка «Царская» (за рубежом — Imperial) от группы Ladoga нарастила продажи на 43,8%, до 2,3 млн девятилитровых коробов. Также значительно выросли продажи «Хаски», «Зеленой марки», «Талки», «Архангельской».

Для многих российских брендов показатели 2023 года стали рекордными, отметили журналисты.

Вместе с тем, было зафиксировано падение продаж у многих крупных зарубежных водочных марок. Так, продажи водки Smirnoff компании Diageo упали на 7,1%, до 26 млн коробов, Absolut от Pernod Ricard — на 8,5%, до 11,9 млн коробов.

На фоне санкций со стороны западных стран, уточнили эксперты, Россия переориентировала экспортные поставки. Основными покупателями стали Индия, Китай, страны Ближнего Востока.

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