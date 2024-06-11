Подрядчика Dior заподозрили в эксплуатации труда мигрантов

В Италии подрядчика бренда Dior заподозрили в эксплуатации труда мигрантов при организации производства сумок. Об этом сообщает газета Corriere della Sera.

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Суд Милана поместил под внешнее управление компанию Manifactures Dior, которая, как считает следствие, отдала субподрядчикам изготовление люксовых вещей.

По информации журналистов, производство сумок, которым занимались две компании из провинции Милана, позволило сильно снизить их цену. Изготовление изделия при розничной цене в €2,6 тысяч обходилось заказчику в €53.

При этом сообщается, что полиция провела несколько рейдов и обнаружила семейную пару китайцев, которые нелегально устроили на работу 17 сограждан и 5 филиппинцев. Правоохранительные органы нашли на месте кожу, клей, ткань и растворители, которые хранились без надлежащей упаковки. Как отмечают журналисты, мигранты жили на рабочих местах. Там же у них были спальные места и туалеты «на минимальном этическом уровне».

Прошлой осенью бренд Dior оказался в центре скандала. Дом моды принял решение заменить модель палестинского происхождения Беллу Хадид на израильскую манекенщицу Май Тагер в рекламной кампании. При этом подробности такой замены руководство ретейлера не раскрыло. После этого в социальных сетях завирусился хештег #BoycottDior (Бойкотируем Dior) и начали появляться негативные комментарии.

«Бойкотируйте все бренды LVMH», — заявили тогда пользователи соцсетей.



Ранее россиянку задержали за то, что она привезла в Екатеринбург около 30 килограммов тапок Dior.