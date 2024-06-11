Основательница Wildberries рассказала, будет ли вовлекать детей в семейный бизнес

Генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук призналась, что не планирует вовлекать своих детей в семейный бизнес. Об этом она рассказала в интервью kp.ru.

«Чего бы я хотела для наших детей? Того, чтобы они были счастливыми и реализовавшимися людьми, чтобы не чувствовали себя в моей тени. У нас трое старших детей и четверо маленьких. Каждый из них — личность. Каждый из них вполне может создать свою историю и быть успешным», — сказала Бакальчук.



В ходе интервью основательница маркетплейса также рассказала о том, как она привыкла отдыхать. По ее словам, ей помогают восстанавливаться занятия спортом, музыка, природа и общение с людьми.

В конце мая сообщалось, что бывший топ-менеджер «Магнита» Ольга Наумова в скором времени займет должность исполнительного директора в Wildberries с июня 2024 года. Ее обязанности будут включать оптимизацию операционной эффективности складской и транспортной логистики, расширение сети пунктов выдачи заказов (ПВЗ) и улучшение клиентского опыта.

Татьяна Бакальчук выразила уверенность в том, что опыт Наумовой в розничной торговле на федеральном и региональном уровнях поможет сделать платформу Wildberries еще более удобной и функциональной для пользователей, а также способствует увеличению прибыли компании.

Ранее стало известно, что в России могут появиться нишевые маркетплейсы.