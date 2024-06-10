Турция сообщает о сохранении проблем с переводами

Представитель государственного турецкого банка Ziraat заявил, что в настоящее время кардинальных изменений в вопросе урегулирования проблемы с банковскими переводами из России в Турцию пока не наблюдается. Об этом сообщает РИА Новости.

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По его словам, определенные трудности с проведением транзакций между двумя странами до сих пор сохраняются.

«Пока сторонам не удается добиться какого-либо прогресса в решении этой проблемы. Кардинальных изменений, повлиявших на ситуацию, нет», — резюмировал представитель турецкого госбанка.



Он также отметил, что не может назвать конкретных сроков полного разрешения возникшей ситуации с переводами.

«В настоящее время какой-либо информации по этому поводу я дать не могу. Вы узнаете об этом раньше», - добавил он.



Проблемы с платежными переводами между Россией и Турцией наблюдаются уже не первый месяц. Ранее посол РФ в Турции Алексей Ерхов указывал, что определенная часть транзакций проходит, однако многие переводы задерживаются из-за опасений турецких компаний и банков попасть под вторичные санкции западных стран за работу с Россией.

В конце мая турецкие банки пообещали расширить прием платежей из России.

Ранее российские туристы рассказали о проблемах с оплатой услуг в Турции.