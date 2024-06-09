В сети «Вкусно — и точка» объяснили отказ открыть рестораны в Абхазии

Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» отказалась от идеи выйти на рынок Абхазии, рассказал гендиректор сети Олег Пароев. Об этом пишет РБК.

По данным портала, владелец «Вкусно — и точка» Александр Говор в декабре 2022 года сообщил о планах сети выйти на новые рынки, в том числе в Абхазию.

Пароев отметил, что специалисты компании внимательно изучили особенности регионального рынка. На основе их данных было принято решение не открывать заведения в Абхазии.

«Причин этому несколько: с одной стороны, Абхазия на международной арене считается территорией, принадлежащей Грузии, [с другой] там работает франшиза McDonald's и мы бы не хотели создавать конфликт», — пояснил ресторатор.



По его словам, открытие ресторанов сети возможно возле Абхазии — в Адлере, что «логистически гораздо проще» с точки зрения управления и набора персонала.

Кроме того, уточнил Пароев, руководство сети в дальнейшем рассматривает выход в другие страны.

Напомним, что «Вкусно — и точка» пришла на смену «Макдоналдсу», который в марте 2022 года приостановил работу в России, а в мае объявил об уходе с российского рынка.