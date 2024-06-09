Сбежавший из России иноагент Чичваркин* пожаловался на иностранные банки

Сбежавший из РФ бизнесмен Евгений Чичваркин (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов) заявил, что в банковской сфере за рубежом к боевикам палестинского движения ХАМАС отношение лучше, чем к россиянам. Он также отметил нелогичность антироссийских санкций.

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«Только-только появились способы, как россиянам открывать счета. Я думаю, что к боевикам ХАМАС отношение лучше, чем к россиянам в банковской сфере», — сказал Чичваркин в интервью журналистке Юлии Латыниной (внесена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов).



Запись разговора опубликована на youtube-канале бизнесмена.

Чичваркин добавил, что санкции против людей хаотично создавал слепой и глухой человек. Банки не хотят ни связываться, ни открывать счета, ни тем более давать кредиты, потому что они понимают, что логика санкций — это граната, брошенная в комнату, заключил бизнесмен.

Ранее Чичваркин заявлял, что сейчас в Москве выгодное время для ведения туристического бизнеса. По его словам, если бы не оппозиционные взгляды, которых он придерживается, то бизнесмен мог бы вернуться в Россию.