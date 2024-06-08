Поддержку коренных народов севера России расширят

«Норникель» и Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) подписали соглашение по расширению мер поддержки коренных народов севера России со стороны компании, сообщается на ее сайте.

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Документ был подписан в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) руководителем ФАДН Игорем Бариновым и вице-президентом по федеральным и региональным программам «Норникеля» Андреем Грачевым.

Как указывает «Норникель», компания профинансирует ряд мероприятий, направленных на содействие устойчивому развитию коренных народов и на сохранение и развитие их культуры и экономики. Документ продиктован международными и корпоративными стандартами в сфере прав коренных народов и социальной ответственности бизнеса, а также ростом общественного внимания к коренным народам.



«Норникель» подчеркивает, что уже давно реализует программу поддержки коренных малочисленных народов. «Таймыр является домом для долган, нганасан, ненцев, энцев и эвенков. Учитывая сложности жизни на Крайнем Севере, мы продолжаем традицию, начавшуюся в советские времена, и оказываем помощь, которая от простого шефства переросла в совместно разработанные программы развития», — пояснил Андрей Грачев.

Игорь Баринов же указал, что в условиях промышленного освоения коренные малочисленные народы относятся к наиболее уязвимым группам, так как их системы расселения и жизнеобеспечения критически зависимы от сохранения традиционной среды обитания, на которую могут влиять проекты развития: «Соглашение обеспечивает финансирование целого ряда проектов: образовательные, культурные, научные, участие в международном сотрудничестве и другие».