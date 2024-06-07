Сбер предоставил доступ к оперативной экономической статистике на платформе «Навигатор BI»

Пользователи платформы бизнес-аналитики и визуализации данных «Навигатор BI» получили доступ к социально-экономической статистике регионов и городов СберИндекса. Об этом в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил старший вице-президент, руководитель Блока «Финансы» Сбербанка Тарас Скворцов.

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Он подчеркнул, что информация, подготовленная с помощью алгоритмов аналитики больших данных и объективно представляющая социально-экономическую ситуацию в стране, регионе и городе, создает надежную базу для принятия управленческих решений.

«Поэтому мы дополнили функционал омниканальной платформы «Навигатор BI» доступом к оперативным, точным и детальным данным СберИндекс.Про. Наиболее полезен этот управленческий инструмент будет руководителям региональных органов власти, собственникам, руководителям крупного и среднего бизнеса, а также маркетинговым службам», — сказал Скворцов.



Как уточнили в Сбере, «Навигатор BI» позволяет на основе имеющихся данных быстро создавать наглядные дэшборды и онлайн-отчетность, формировать бизнес-аналитику в режиме реального времени, осуществлять мониторинг эффективность производства, продаж, клиентского сервиса и многое другое.