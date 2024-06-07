«Остров фортов» и РГО будут совместно продвигать Кронштадт как туристическое направление

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Руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу и Исполнительный директор Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» Артём Манукян заключили соглашение о сотрудничестве в целях содействия изучению географической, этнокультурной и исторической самобытности России. Документ подписан на полях Петербургского международного экономического форума — 2024. Одним из важных направлений его реализации станет популяризация Кронштадта как направления для путешествий и совместная разработка новых научно-популярных туристических маршрутов под брендом «Рекомендовано РГО».

Кронштадт — перспективная локация культурно-познавательного и военно-патриотического туризма. Город, которому 18 мая исполнилось 320 лет, долгое время был главной базой Военно-морского флота России. Кронштадт является стартовой точкой 41 кругосветного путешествия и родиной более чем 300 изобретений и промышленных инноваций. Кронштадтская крепость с ее морскими фортами за три столетия своего существования не пропустила к Санкт-Петербургу ни одного неприятельского корабля. Богатая история города на Котлине воплощена в многочисленных объектах культурного наследия и в экспозициях местных музеев.

Планомерная реализация туристского потенциала Кронштадта началась в 2019 году со стартом президентского проекта «Остров фортов», направленного на комплексное развитие территории города, в том числе в части ревитализации памятников истории, строительства инфраструктуры туризма и объектов показа, а также создания комфортной городской среды. По результатам реализованных мероприятий посещаемость Кронштадта туристами к 2024 году возросла до 3,3 млн визитов — это почти вдвое превышает доковидный рекорд турпотока. Объекты туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» включены в состав туристского маршрута «Санкт-Петербург. Новая география», который по результатам проведенного федеральными экспертами обследования получил статус национального. Благодаря совместному проекту «Острова фортов» и партнерской судоходной компании возобновлено отсутствовавшее почти десятилетие регулярное водное сообщение острова Котлин с центром Санкт-Петербурга. Количество пассажиров на маршруте ежегодно удваивается, флот обновляется и пополняется современными катамаранами, которые спроектированы и строятся специально для работы на линии «Острова фортов».

Мероприятия по повышению туристской привлекательности Кронштадта продолжаются. В краткосрочной перспективе в туристско-рекреационном кластере «Остров фортов» появятся два отеля — три и четыре звезды соответственно, а также яхтенный порт. В 2025 году откроются после реставрации легендарные форты Кроншлот, Петр Первый и Император Александр Первый, на которых в рамках приспособления к современному использованию создается туристская инфраструктура.

— «Остров фортов» уже имеет опыт плодотворного сотрудничества с Русским географическим обществом. Наглядный пример нашего успешного взаимодействия — выставка «Россия — страна морей и океанов». РГО оказало нам бесценную методическую поддержку в ее организации. В настоящее время мы договорились объединить наши наработки в части контента, а также организационные и медийныевозможности, чтобы совместно проводить мероприятия по привлечению турпотока в Кронштадт, по раскрытию потенциала города как направления для культурно-познавательных путешествий. Это важно для просвещения и патриотического воспитания детей и молодежи, для популяризации морской деятельности нашей страны. Кроме того, туризм имеет большое значение для экономики города: он стимулирует 53 отрасли народного хозяйства, а каждое рабочее место в туриндустрии генерирует пять рабочих мест в смежных отраслях, — говорит руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу.

