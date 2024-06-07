В России планируют запустить сервис для продавцов маркетплейсов

«Ростелеком» планирует запустить собственные сервисы для продавцов на маркетплейсах. Это будет сделано в рамках выхода на рынок электронной коммерции, заявил первый вице-президент и финансовый директор компании Сергей Анохин, передает агентство «Прайм».

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Благодаря этим сервисам, как уточнил представитель фирмы, продавцы смогут продвигать себя и организовывать собственное дело. По его словам, «есть маркетплейсы, есть продавцы, которые играют и работают на нескольких каналах, на нескольких площадках, и обеспечение этой деятельности требует своего набора цифровых технологий и решений».

Анохин указал на наличие спроса на те решения и технологии, которые могут помочь участникам этого рынка работать во многих каналах, продвигать себя, работать с клиентами, организовывать внутренние процессы, включая учет, логистику и ценообразование.

«Поэтому мы для себя смотрим на такую область этого рынка», - подчеркнул он.



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