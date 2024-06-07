Стало известно ,что Китай хочет построить в городе-спутнике Владивостока

Китайская компания «Лунмей» намерена построить в городе-спутнике Владивостока кампус по подготовке китайских студентов к поступлению в российские вузы за 5 млрд рублей. Об этом заявил в интервью телеканалу РБК министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

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По словам министра, «они уже в этом бизнесе». В настоящее время ведется подготовка людей, отметил Чекунков.

«Они готовят людей, и ребята приезжают сюда уже подготовленными. Эти деньги не заходят в Россию до того, как ребята приехали учиться. После постройки кампуса это будут люди приезжать к нам, во-первых, эти деньги тратить на территории России, обучаться в наших университетах, отдавать свои деньги за это обучение, ну и укреплять наши долгосрочные связи», — отметил министр.



Чекунков указал на заинтересованность частных компаний из Индии и Китая в инвестициях в строительство города — спутника Владивостока. Он сообщил об образовании в КНР большого переизбытка мощностей по строительству. Речь идет о строительной технике и строительном персонале. Россия, как уточнил министр, может выгодно воспользоваться возможностями. Чекунков подчеркнул, что переговоры продолжаются, соглашения могут заключить на Восточном экономическом форуме.

Ранее сообщалось, что по темпам летнего бронирования в России самыми популярными городами стали Владивосток и Калининград.