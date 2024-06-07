"Аэрофлот" проработал с ФАС ценообразование компании

Группа компаний «Аэрофлот» проработала с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России ценообразование, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление гендиректор Сергея Александровского.

Он назвал ценообразование абсолютно прозрачным.

«Эта работа длилась порядка месяца. Мы абсолютно открыты, прозрачны. И, скажем так, относительно ценообразования никаких вопросов в отношении "Аэрофлота" нет», — заявил он.



Ранее ФАС попросила отечественных перевозчиков уточнить порядок образования цен и обеспечить доступность авиабилетов на внутренних маршрутах для всех категорий россиян. Также служба заявила, что проработает с «Аэрофлотом» меры, которые позволят повысить прозрачность ценообразования.

Кроме того Александровский рассказал, что перевозчик надеется на продолжение страхового урегулирования по авиалайнерам в 2024 году. По его словам, нужно провести через процедуру вторую половину флота. В настоящее время компания провела процедуру страхового урегулирования почти половины флота, объем оценивается в 270 млрд рублей.

«Идеальный сценарий, когда страховое регулирование затронет весь флот. Но это вопрос, конечно, достаточных средств, авансирования и так далее», — подчеркнул Александровский.



По итогам прошлого года «Аэрофлот» перевел в собственность российского юридического лица около 100 самолетов.