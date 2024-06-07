Стали известны подробности об ограничениях для полетов «Победы» за рубеж

Ограничений для полетов российского лоукостера «Победа» после введения новых ограничений со стороны Вашингтона нет, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление гендиректора группы «Аэрофлот» Сергея Александровского.

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По его словам, в летнем сезоне планируется выполнять все запланированные направления. Также сформирована программа зимнего расписания, а билеты на рейсы выставлены на продажу.

«Аэрофлот» почти полностью прейдёт на отечественную Astra Linux

В мае США внесли в санкционные списки авиакомпанию «Победа», за то, что перевозчик якобы «осуществляет или осуществляла деятельность в секторе экономики Российской Федерации, который считается поддерживающим военно-промышленную базу России».