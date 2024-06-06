В Сочи построят три новых четырехзвездочных гостиничных комплекса

Инвесторы намерены построить в Лазаревском районе Сочи три новых гостиничных комплекса уровня четырех звезд. Соответствующее соглашение было подписано на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщил первый заместитель главы администрации города Олег Бурлев в Telegram-канале.

"На ПМЭФ-2024 подписали три новых инвестиционных соглашения. <...> Проект по строительству Гостиничного комплекса 4 звезды "Playa Resort" в микрорайоне Совет Квадже. <...> Проект по строительству 4-звездочного гостиничного комплекса "Вера" в микрорайоне Уч-Дере. <...> Проект по строительству 4-звездочного отеля в поселке Дагомыс", - написал Бурлев.



Круглогодичный четырехзвездочный комплекс на 1,4 тыс. отдыхающих планируется построить в микрорайоне Уч-Дере к 2028 году, туристический объект будет нацелен на семейный и лечебно-оздоровительный отдых с системой "все включено".

Строительство четырехзвездочного отеля на 896 отдыхающих реализуют в поселке Дагомыс к 2028 году на территории бывшей базы отдыха "Рассвет" площадью 2 га. По проекту, гостиничный комплекс будет оснащен современной курортной и спортивной инфраструктурой. Также инвестор планирует благоустроить часть набережной реки Дагомыс, там установят новую инфраструктуру для отдыха и спорта.

Проект в микрорайоне Совет Квадже предполагает строительство к 2030 году гостиничного комплекса более чем на 1,5 тыс. отдыхающих, новый объект будет расположен на территории бывшего пансионата "Юность" площадью 8 га. Там обустроят пляжную территорию площадью порядка 14 тыс. кв. метров, создадут природный парк, а также спа-зону с термальной водой и 5 бассейнами.