Костин раскрыл варианты расположения новых верфей в России

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) в течение пяти лет построит две верфи — на Северо-Западе и на Дальнем Востоке. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) рассказал глава ВТБ Андрей Костин. Его слова приводит ТАСС. ОСК находится в доверительном управлении ВТБ.

По его словам, точные места строительства пока не определены, в качестве одного из вариантов на Северо-Западе рассматривается Кронштадт.

«Мы работаем очень активно. Думаю, до конца лета определимся с местами», — сказал Костин.



Как Адмиралтейских верфей, Балтийского завода, Северной верфи — за пределы Петербурга.