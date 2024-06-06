На ПМЭФ подписан договор о строительстве крупнейшего крытого аквакурорта

На ПМЭФ-2024 подписали договор о строительстве крупнейшего крытого аквакурорта
На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) банк ДОМ.РФ и корпорация Туризм.РФ с группой компаний "А101" подписали соглашение о постройке в Новой Москве комплексного аквакурорта в рамках туристического кластера «Прокшино».
Новый аквакурорт раскинется на территории в 125,5 тыс. квадратных метров и будет включать в себя дайвинг-центр и серфинг-центр. Данный проект станет крупнейшим крытым водным развлекательным объектом на территории страны.
Рассчитывается, что он сможет принимать ежегодно до миллиона человек каждый год, а сам объект обеспечит 2000 человек рабочими местами. Общая стоимость проекта превышает 20 млрд рублей.
Ранее сообщалось, что губернатор Нижегородской области во время общения с Владимиром Путиным рассказал как планирует развивать автомобильный туризм в регионе.
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