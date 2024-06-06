РНФ профинансировал в 2023 году 60 прикладных проектов

Российский научный фонд (РНФ) профинансировал в 2023 году 60 проектов прикладных исследовательских работ. Об этом сообщил генеральный директор РНФ Владимир Беспалов на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Стенограмма опубликована на сайте правительства РФ.

"Президентом РФ в декабре 2022 года было принято решение по совершенствованию системы грантовой поддержки прикладных работ. И уже в 2023 году фонд профинансировал 60 проектов, предварительно подготовив конкурсную документацию, создав новый научно-технологический совет. Все проекты направлены на создание научно-технологических заделов, обеспечивающих освоение производств новой продукции. Результат этих проектов - это новые технологии, образцы, макеты новой продукции", - рассказал Беспалов.



Поддержка прикладных проектов, как отметил директор РНФ, вызвала большой интерес не только у научного сообщества, но и у предприятий реального сектора экономики.

"В конкурсе технологических партнёров приняли участие 200 технологических предложений от 122 организаций, большинство из которых - предприятия реального сектора экономики. Фондом поддержано 56 технологических предложений от 36 предприятий. Их участие - важнейший элемент реализации этих проектов и залог того, что заявленные результаты будут достигнуты", - отметил Беспалов.



При этом Беспалов отметил, что в планах РНФ на ближайший год - сохранение высокого уровня грантовой поддержки фундаментальных исследований.