«Вкусно и точка» задумала ввести в меню халяльные блюда

Генеральный директор сети ресторанов быстрого питания «Вкусно - и точка» Олег Пароев анонсировал появление в меню халяльных блюд. В ходе ПМЭФ он отметил, что в настоящее время ведется поиск поставщиков такой продукции, передает ТАСС.

По словам гендиректора, сейчас «достаточно актуальными являются поставщики халяль-продукции. Он напомнил о том, что речь об «особом способе выращивания, забоя и обращения с животными».

«И поскольку мы выходим на территории с преимущественно мусульманским населением, которое очень серьезно относится к требованиям по халялю, для нас важно будет предоставить и халяльное меню тоже», — подчеркнул Пароев.



Ранее в пресс-службе сети «Вкусно — и точка» анонсировали появление новых игрушек в виде героев мультфильма «Маша и Медведь». Уточнялось, что игрушки войдут в детский набор «Кидз Комбо». Игрушки можно будет приобрести как в самих точках сети, так и при заказе онлайн. Коллекция будет включать в себя по две фигурки Маши и Медведя, а также Зайку, Волка, свинку Розочку, Ежика, Козу и Собаку.