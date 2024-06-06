"Сбер" и Минфин внедрят искусственный интеллект в бюджетный процесс

"Сбер" интегрирует AI-агента на базе GigaChat в систему "Электронный бюджет" в ближайшем бюджетном цикле. Об этом сообщила пресс-служба банка в ходе Петербургского международного экономического форума.

"Сбер" совместно с Министерством финансов РФ разработал первого AI-агента в госуправлении для оптимизации бюджетного процесса. Он создан на базе большой языковой модели GigaChat. Пилотное внедрение решения запланировано уже в ближайшем бюджетном цикле", - указано в сообщении.

AI-агент будет интегрирован в систему "Электронный бюджет". Искусственный интеллект поможет сформулировать качественные запросы, сверить семантику с заявленным направлением и государственной программой. AI-агент моментально предоставит решение и снизит количество некачественных заявок и отказов, а также позволит уменьшить нагрузку на специалистов до 70%.