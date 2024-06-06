В Запорожской области начали национализацию активов украинских олигархов

Процедуру национализации имущества украинских олигархов запустили в Запорожской области. Об этом заявил исполняющий обязанности вице-премьера правительства региона - и.о. министра экономического развития Юрий Гуськов в беседе с РИА Новости.

«Те объекты, которые ранее были в публичной собственности при Украине, они проходят по ускоренной процедуре национализацию... К концу года, мы предполагаем, что казна будет наполнена определенными активами, с которыми мы сможем уже работать», — рассказал собеседник агентства.



В частности, среди активов — нефтехимическая компания «Азмол» и компании «Бердянские жатки» в Бердянске.

Коломойского шокировала национализация его акций

Ранее они принадлежали украинскому олигарху и депутату Александру Пономареву, сейчас предприятия переданы во временное управление Корпорации развития региона. На базе организаций обсуждают крупные инвестпроекты с Росагролизингом и нефтяным контуром для запуска технопарка химической отрасли. Ранее национализация имущества украинских олигархов началась в Крыму. В частности, Государственный совет региона национализировал квартиру украинского президента Владимира Зеленского в Ялте, пишет Ura.ru.