Недавно «Тинькофф Банк» переименовался в «Т-Банк». Его основатель и экс-владелец Олег Тиньков* (признан иноагентом на территории РФ) прокомментировал изменения в организации.

Тиньков* отметил, что рад переименованию принадлежащего когда-то ему банка — теперь организация не ассоциируется с его фамилией.

«Ребята, вот вам моя последняя идея: переименуйтесь в Z Bank, а не Т-Банк», — написал он в социальных сетях.



В «Тинькофф» объяснили, зачем сделали ребрендинг

«Тинькофф Банк» был основан в 2006 году. Когда в 2022 году началась спецоперация на Украине, Олег Тиньков*раскритиковал действия российских властей. После предприниматель продал свою долю в компании бизнесмену Владимиру Потанину и уехал из России. Через какое-то время он отказался от гражданства страны. Экс-владелец организации утверждал, что его якобы заставили пойти на сделку и дали за нее «копейки».

«ТКС Холдинг» заявил о переименовании «Тинькофф Банка» 5 июня 2024 года. Организация заявила, что хочет уйти от старого бренда и перейти на новый этап развития.

Ранее Тиньков* вместе с Аллой Пугачевой и ее супругом посетил выступление рок-группы «ДДТ» на Кипре. Подробнее читайте здесь.

*(признан иноагентом на территории РФ)