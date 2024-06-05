«МегаФон» займется развитием системы видеоаналитики вместе с Ivideon

«МегаФон» объявил о стратегическом партнерстве с компанией Ivideon. Соответствующее соглашение было подписано на Петербургском международном экономическом форуме. «МегаФон» и Ivideon начнут совместную разработку и внедрение новых интеллектуальных сервисов в области видеонаблюдения и видеоаналитики.

Со стороны «МегаФона» соглашение было подписано коммерческим директором по развитию корпоративного и государственного сегментов Эмином Антоняном, от Ivideon — генеральным директором компании Зауром Абуталимовым.

«Наше сотрудничество сочетает инфраструктурные облачные ресурсы "МегаФона" и фокусный 14-летний опыт Ivideon в своей области экспертизы. Эти два фактора позволяют создать уникальное решение, способное изменить рынок видеонаблюдения и видеоаналитики, — комплексную систему с высоким уровнем доступности и эффективной технической поддержкой», — отметил Эмин Антонян в ходе подписания соглашения.



На первом этапе партнерства «МегаФон» и Ivideon расширят клиентские предложения и дополнят собственные портфели продуктов как за счет инновационных технологий разработчика, так и за счет цифровых решений оператора. В перспективе партнерство предусматривает создание масштабируемой и надежной системы видеонаблюдения и видеоаналитики на базе платформы «МегаФон Облако». Эта система обеспечит клиентов высоким уровнем сервиса и возможностью обработки и анализа видеоданных в реальном времени, а использование облачных технологий «МегаФона» повысит безопасность данных, говорится в сообщении «МегаФона»

В сообщении также отмечается, что «МегаФон Облако» включает в себя решения в формате частных и публичных облаков, инфраструктурные и платформенные сервисы, а также законченные решения в формате SaaS, в том числе офисные приложения и инструменты совместной работы.

В «МегаФоне» подчеркнули, что облачные сервисы реализованы на базе отечественного ПО и могут оказывать более 25 услуг, актуальных для бизнеса и государства. «МегаФон Облако» аттестовано по наивысшему уровню защищенности персональных данных (УЗ-1) и соответствует максимальным требованиям к информационной безопасности (К1).