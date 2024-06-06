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Экс-владельцы "Макфы" подали четыре жалобы на решение суда об изъятии компании

Бывшие владельцы компании "Макфа", переданной в собственность государства по иску Генпрокуратуры РФ, подали четыре жалобы на решение Центрального районного суда Челябинска об изъятии компании. Информация об этом опубликована на сайте суда.

Экс-владельцы "Макфы" подали четыре жалобы на решение суда об изъятии компании
© РИА Новости
"В суде зарегистрирована частная жалоба ответчика", - говорится в опубликованных материалах.

При этом указано, что всего с начала июня таких жалоб уже поступило четыре.

8 мая суд полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии в пользу государства имущества компании "Макфа" и ряда физических и юридических лиц. Всего ответчиками по иску выступают более 30 юридических лиц и свыше 10 физических лиц, в том числе "Смак", "Новая пятилетка", Первый хлебокомбинат, "Эм джи си интернэшнл Б. В.", "Арком", Мишкинский комбинат хлебопродуктов, "Родник", Александр, Валерий, Михаил и Наталья Юревичи, Владилен Фуфаров и другие. По информации адвоката одного из ответчиков, сумма иска составляет порядка 46 млрд рублей.

По данным суда, исковые требования Генпрокуратуры основывались на нарушении положений ст. 13 (ответственность физических лиц за коррупционные правонарушения) и ст. 14 (ответственность юридических лиц за коррупционные правонарушения) федерального закона "О противодействии коррупции".

14 мая адвокат, представляющий интересы АО "Макфа", Павел Хлюстов, сообщил ТАСС, что на решение суда о немедленной национализации компании подана апелляция.