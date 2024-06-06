Экс-владельцы "Макфы" подали четыре жалобы на решение суда об изъятии компании

Бывшие владельцы компании "Макфа", переданной в собственность государства по иску Генпрокуратуры РФ, подали четыре жалобы на решение Центрального районного суда Челябинска об изъятии компании. Информация об этом опубликована на сайте суда.

"В суде зарегистрирована частная жалоба ответчика", - говорится в опубликованных материалах.



При этом указано, что всего с начала июня таких жалоб уже поступило четыре.

8 мая суд полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии в пользу государства имущества компании "Макфа" и ряда физических и юридических лиц. Всего ответчиками по иску выступают более 30 юридических лиц и свыше 10 физических лиц, в том числе "Смак", "Новая пятилетка", Первый хлебокомбинат, "Эм джи си интернэшнл Б. В.", "Арком", Мишкинский комбинат хлебопродуктов, "Родник", Александр, Валерий, Михаил и Наталья Юревичи, Владилен Фуфаров и другие. По информации адвоката одного из ответчиков, сумма иска составляет порядка 46 млрд рублей.

По данным суда, исковые требования Генпрокуратуры основывались на нарушении положений ст. 13 (ответственность физических лиц за коррупционные правонарушения) и ст. 14 (ответственность юридических лиц за коррупционные правонарушения) федерального закона "О противодействии коррупции".

14 мая адвокат, представляющий интересы АО "Макфа", Павел Хлюстов, сообщил ТАСС, что на решение суда о немедленной национализации компании подана апелляция.