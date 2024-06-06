Стало известно, когда Tele2 представят новое название

Новое название сотового оператора Tele2 будет представлено осенью 2024 года, а сам ребрендинг состоится до конца 2024 года. Об этом ТАСС сообщил президент "Ростелекома" Михаил Осеевский в кулуарах ПМЭФ-2024.

"Новое название есть, ребрендинг будет проведен до конца года. Название выбрано, осенью представим", - сказал Осеевский.



Пресс-служба Tele2 сообщила 1 апреля о том, что оператор намерен провести ребрендинг до конца 2024 года, решив не продлевать срок действия лицензии на бренд.

Российский оператор Tele2 принадлежал шведской компании Tele2 AB до 2013 года. Позже российское подразделение купил ВТБ. В 2020 году 100% акций Tele2 консолидировала компания "Ростелеком". Российский оператор Tele2 имел право в течение 10 лет использовать бренд.