Под маркой Aurus начали выпускать питьевую воду

Под российским брендом Aurus начали выпускать питьевую воду.

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Стеклянные бутылки с водой Aurus показали в рамках Петербургского международного экономического форума. При этом сами бутылки получили индивидуальный дизайн. В будущем на месте добычи воды специалисты планируют построить полноценный завод.

Представители российского бренда заявили, что новая вода станет отечественной альтернативой аналогичной продукции премиального сегмента, которую выпускают зарубежные компании. Воду добывают из артезианской скважины в Северной Осетии с глубины 400 метров. При этом скважина защищена от антропогенного воздействия, поскольку находится в предгорье Большого Кавказского хребта.

Продажа питьевой воды Aurus началась с сегодняшнего дня. В следующем году в компании собираются построить полноценный завод на месте добычи воды. Ежегодно под маркой Aurus планируют выпускать до 100 миллионов единиц готового напитка.

В 2022 году под брендом Aurus планировали выпускать одежду и кондиционеры. Кроме того, линейка товаров отечественной марки автомобилей могла пополниться яхтами.