Суд вынес приговор «Биг Маку»

Суд в ЕС поддержал ограничение применения торговой марки Big Mac («Биг Мак») к изготовленным из курятины продуктам на территории Евросоюза, говорится в сообщении инстанции. Бренд принадлежит сети ресторанов McDonald«s.

Своим решением суд ограничил защиту торговой марки Big Mac в ЕС, предоставленную McDonald«s. Суд пришел к выводу, что McDonald„s не смог доказать, что оспариваемая торговая марка в течение последних пяти лет действительно применялась в ЕС к таким продуктам, как сэндвичи из курятины, — уточнили в суде.



McDonald«s в 1996 году зарегистрировал в ЕС защищенную торговую марку применительно к куриным сэндвичам. В 2017 году ирландская сеть Supermac„s подала в суд иск, требуя аннулирования регистрации, так как в отношении куриных сэндвичей торговая марка не используется. На традиционные Big Mac с рубленой котлетой из говядины решение Суда ЕС не повлияет.

Ранее владелец сети «Вкусно — и точка» Александр Говор заявлял, что McDonald«s планировала вернуться на российский рынок, если изменятся обстоятельства. По его словам, соответствующая опция предусмотрена договором. В случае, если McDonald«s вернется в Россию, они будут обязаны выкупить рестораны за деньги, вложенные Говором в развитие бизнеса. В то же время бизнесмен отметил, что вероятность возвращения McDonald„s на российский рынок в прежнем формате мала.