В России увеличилось число торгующих онлайн-фирм

Гендиректор АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» Александр Исаевич заявил об увеличении в России числа фирм, которые занимаются онлайн-торговлей. По его словам, их количество показало девятикратный рост с 2019 года, передают «Известия».

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Соответствующие данные Исаевич предоставил в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024). Он отметил, что наряду с ростом маркетплейсов увеличиваются и субъекты МСП.

Гендиректор подчеркнул, что уже порядка 38 тыс. фирм начали заниматься производством одежды. Их количество лишь возрастает, добавил представитель структуры.

Ранее «Известия» сообщили, что Правительство РФ намерено сформировать отдельный закон, который будет регулировать маркетплейсы. Согласно итоговому докладу Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о развитии конкуренции за 2023 год, служба займется разработкой такого проекта совместно с Минпромторгом, Роспотребнадзором, другими ведомствами и организациями.