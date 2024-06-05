Первые банкоматы "Сбера" начнут работать в Луганске, Донецке и Макеевке в ближайшие дни

Сбербанк устанавливает первые банкоматы в Луганске, Донецке и Макеевке, в ближайшие дни они начнут работать, сообщила пресс-служба банка на ПМЭФ.

"В настоящее время мы устанавливаем наши банкоматы в Луганске, Донецке и Макеевке - в ближайшие дни десять банкоматов в этих городах начнут работать. 1 июля общее количество банкоматов в ДНР и ЛНР достигнет 50 устройств. В июне мы запустим три полноформатных отделения в Донецке и Луганске, а также 13 офисов в партнерской сети (в том числе в МФЦ и др.) в городах ДНР и ЛНР. Помимо этого, в июне начнут работать 16 мобильных офисов. Клиентам будут доступны все основные продукты банка: вклады, дебетовые и кредитные карты, кредиты, установка "Сбербанк онлайн", запустим продукты для юрлиц. До конца года мы продолжим активное развитие в ДНР и ЛНР, а также запустим работу Запорожской и Херсонской областях", - сообщили в банке.

