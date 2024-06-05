Банк «Тинькофф» сменил название

Группу «Тинькофф», в которую входят банк, страховая, брокер, мобильный оператор и lifestyle-сервисы, переименуют в «Т-Банк». Как сообщает газета «Ведомости», председатель правления Станислав Близнюк рассказал, что клиенты ассоциируют компанию с буквой «Т» и щитом, на чем и будет строиться дальнейшая стратегия «приватизации» этой буквы.

© РИА Новости

Слово «Тинькофф» в названии банка вместе с гербом на логотипе существовало с момента основания банка предпринимателем Олегом Тиньковым (признан в России иноагентом) в 2006 году. С 5 июня во всех онлайн-каналах и рекламе начнут использовать новый логотип в виде желтого щита с буквой «Т» и название «Т-Банк».

Близнюк добавил, что в ближайшее время группа запустит рекламу на телевидении со слоганом: «был "Тинькофф", теперь "Т-Банк"». За несколько месяцев группа планирует обновить все вывески и перекрасить свои банкоматы. Цвета бренда, значимая часть визуального стиля и слоган «Он такой один» сохранятся.

Публицист раскритиковал планы Тинькофф Банка о запуске мусульманского банкинга

Руководитель компании отметил, что причин для «эволюции» бренда несколько. Первая — это международное развитие. В частности, новое название можно использовать не только в рамках кириллического сообщества. Еще одна причина — уход от фамильности в названии. Также обновление проводится и в рамках общего тренда на упрощение и сокращение брендов.